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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: الاستثمار في الأندية الشعبية أحد الحلول للمحافظة عليها

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدد من رؤساء الأندية الشعبية، لبحث دعم وتفعيل أوجه الاستثمار واشهار الشركات، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وتناول اللقاء الحديث حول اشهار شركات للأندية الشعبية، والترتيبات الخاصة مع رابطة الأندية للمحترفين لتحديد توقيتات ثابتة للمباريات على غرار الدوريات العالمية، ومناقشة زيادة أعداد الجماهير بالمدرجات، وبحث كيفية وضع سقف لبيع وشراء اللاعبين من خلال التنسيق بين الأندية الشعبية ورابطة الأندية المحترفة.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة دعمه لرابطة الأندية المحترفة، والوقوف بجانب جميع الأندية المصرية وخاصة الشعبية، لما تمثله من أهمية كبري في لعبة كرة القدم، مؤكداً أنه يساند الرابطة من أجل نجاحها والخروج بخطوات جادة وملموسة من أجل المساعدة في نجاح منظومة كرة القدم في مصر.

وأشار "صبحي" إلى أن الاستثمار في الأندية الشعبية أحد الحلول للمحافظة عليها، من خلال اشهار شركة استثمارية لكل نادي من داخل المحافظة التابع لها، مؤكداً أن ذلك سيعيد الأندية الجماهيرية مرة أخرى.، موجهاً بعمل دراسة اكتوارية للشركات لمدة 3 سنوات بشكل مبدئي.

حضر اللقاء أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة نادي المصري، محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري، المستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، أسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، محمد شيحه نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي.

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