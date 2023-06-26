عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| علامة بالشوربة تكشف لحمة الحمير.. وتوابل تمتص المتبقيات الدوائية بالطعام.. وسعر صادم لفستان هيفاء وهبي

صدى البلد

 

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

ردت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري، على بعض أسئلة ربات المنزل وعن رغوة الشوربة وهل هو مفيد ومتى يتم التخلص منه؟.

وقالت سماح نوح، هذه الرغوة تسمي الزبد أو الرغوة والحقيقة هو له اكتر من دلال

 

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

تحاول كل ربات المنزل تقديم آكلات صحية وخصوصا عند تناول اللحوم  .

وقد يحتاج اللحم الي تناوله من مكان مضمون ومختوم.

ولكن قدمت الخبيرة البيطرية سماح نوح أفضل طريقة لتناول اللحمة بشكل سليم، ونصحت نوح، بوضع  البصل 

 

سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل بالسوشيال ميديا .. رقم صادم 

حضرت الفنانة هيفاء وهبي حفل زفاف مدونة الموضة اللبنانية غنى غندور، الذي أقيم مساء أمس. 

وأطلت هيفاء وهبي بفستان مكشوف الكتفين، من خامة الشيفون الحريري، ضيق من منطقة البطن ينسدل واسعا بعد ذلك.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

ترقيات وزيادات في الأجور.. بشرى من الحكومة للموظفين

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

خزائن مصر ممتلئة.. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا بعد تمرد فاجنر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

جابتلنا العار.. السجن من 5 لـ7 سنوات لأب ونجليه بتهمة قتل ابنته بمنشأة القناطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ