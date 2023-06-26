نشرة المرأة والصحة| علامة بالشوربة تكشف لحمة الحمير.. وتوابل تمتص المتبقيات الدوائية بالطعام.. وسعر صادم لفستان هيفاء وهبي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

ردت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري، على بعض أسئلة ربات المنزل وعن رغوة الشوربة وهل هو مفيد ومتى يتم التخلص منه؟.

وقالت سماح نوح، هذه الرغوة تسمي الزبد أو الرغوة والحقيقة هو له اكتر من دلال

تحاول كل ربات المنزل تقديم آكلات صحية وخصوصا عند تناول اللحوم .

وقد يحتاج اللحم الي تناوله من مكان مضمون ومختوم.

ولكن قدمت الخبيرة البيطرية سماح نوح أفضل طريقة لتناول اللحمة بشكل سليم، ونصحت نوح، بوضع البصل

حضرت الفنانة هيفاء وهبي حفل زفاف مدونة الموضة اللبنانية غنى غندور، الذي أقيم مساء أمس.

وأطلت هيفاء وهبي بفستان مكشوف الكتفين، من خامة الشيفون الحريري، ضيق من منطقة البطن ينسدل واسعا بعد ذلك.