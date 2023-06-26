"النقل الأمريكية": منح بقيمة 1.7 مليار دولار لشراء حافلات عديمة ومنخفضة الانبعاثات

قدمت وزارة النقل الأمريكية ما يقرب من 1.7 مليار دولار في شكل منح لشراء حافلات عديمة ومنخفضة الانبعاثات، مع توجيه الأموال إلى مشاريع النقل في 46 ولاية ومقاطعة.

وذكرت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) أن المنح ستمكّن وكالات النقل وحكومات الولايات والحكومات المحلية من شراء 1700 حافلة أمريكية الصنع، نصفها تقريبا لن يكون له أي انبعاثات كربونية.

ويأتي تمويل المنح من مشروع قانون البنية التحتية للحزبين الديمقراطي والجمهوري لعام 2021 الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونا، فقد جعل الرئيس جو بايدن من أولوياته وضع المزيد من السيارات الكهربائية على الطريق - خاصة للمدارس والمواصلات العامة - في محاولة لاحتواء الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج: "كل يوم، يصعد ملايين الأمريكيين على متن أكثر من 60 ألف حافلة للذهاب إلى العمل، والمدرسة، ومواعيد الطبيب، في كل مكان يحتاجون إليه.. هذه مستويات غير مسبوقة من الاستثمار عندما يتعلق الأمر بوضع حافلات حديثة أنظف على الطريق".

واستثمرت الولايات المتحدة ما مجموعه 3.3 مليار دولار في هذه المشاريع حتى الآن، ويتوقع مسؤولون حكوميون منح ما يقرب من 5 مليارات دولار إضافية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت إدارة بايدن إن الحافلات الجديدة ستعمل على تحسين الصحة العامة لأن عادم الديزل لن يذهب إلى الهواء كما ستكون الحافلات الجديدة أسهل في الصيانة.

