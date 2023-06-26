الجيش الروسي يدمر مقرات أوكرانية لإصلاح الآليات العسكرية والاتصالات

قصفت القوات الروسية مقرات للاتصالات والإشارة تابعا للواء 25 المحمول جوا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين جاء فيه “استهداف نقطة لإصلاح وترميم أسلحة المعدات العسكرية والخاصة بلواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوياكوفليفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه”.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 19 طائرة أوكرانية دون طيار “ مسيرة” في عدة مناطق ابرزها جمهورية لوغانسك الشعبية، وفلاديميروفكا، ودونيتسك الشعبية، وميرنو، و محيط مقاطعة زابوروجيه، وبروليتاركا في مقاطعة خيرسون.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين، أن بريطانيا مستعدة لمجموعة من السيناريوهات في روسيا، مشيرًا إلى أن بلاده تدرك التأثير المحتمل على استقرار روسيا نتيجة التوترات بين مجموعة فاجنر والرئيس فلاديمير بوتين.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف سوناك أن بريطانيا تراقب الأحداث من كثب بعناية، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه أن تجزم لندن بما قد تسفر عنه الأحداث التي شهدتها روسيا مطلع الأسبوع، لكن مستعدة بالطبع لمجموعة من السيناريوهات.