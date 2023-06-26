بورشه ماكان الجديدة تتحول إلى قارب كهربائي| صور

أعلنت بورشه وشركة بناء السفن النمساوية Frauscher عن تعاون لإنشاء قارب رياضي كهربائي بالكامل بطول 28.4 قدمًا يستخدم نفس مجموعة نقل الحركة الموجودة في سيارة Macan EV القادمة، كجزء من الإعلان، ظهر الجيل الجديد من الكروس أوفر الكهربائية في الرسم التخطيطي الرسمي الصادر عن الشركتين.

بورشه ماكان الجديدة تتحول الى قارب كهربائي

وأظهرت لقطات التجسس الأولية سيارة ماكان الجديدة، والتي تصنف كسيارة خالية من الانبعاثات "صديقة للبيئة"، وظهرت بعدد كبير من نماذج الاختبار، بما في ذلك أثناء الاختبارات الشتوية ، ولكن النموذج الجديد يعطينا شيئًا مختلفاً، على الأقل من حيث التصميم.

ويُظهر الرسم الرقمي النوذج الجديد من الجانب ومن خلال مظهره، يبدو أن الجزء الخلفي أكثر تعقيدًا مما هو عليه في طراز الجيل الحالي، كل ذلك بينما يشبه ملف تعريف بانميرا و تايكان.

وتبدو المصابيح الخلفية أيضًا مشابهة لتلك الموجودة في تايكان ، بمعنى أنها شعاع مستمر من الضوء الأحمر يمر عبر عرض السيارة.

بورشه ماكان الجديدة تتحول الى قارب كهربائي

من ناحية المواصفات، يعتمد طراز بورشه القادم على بنية معدات الحماية الشخصية الجديدة التي تستخدم تقنية 800 فولت ، بالإضافة إلى الاستفادة من بطارية ليثيوم أيون بقوة 100 كيلو وات في الساعة تقريبًا، وتم تأكيد ذلك مرة أخرى في البيان الرسمي الذي يوضح تفاصيل التعاون بين علامة السيارات الألمانية وشركة بناء السفن النمساوية.

بورشه ماكان الجديدة تتحول الى قارب كهربائي

سوف تدمج Frauscher x Porsche 850 Fantom Air ، التي تعتمد على طراد Frauscher 858 Fantom Air day ، كل شيء بدءًا من المحرك الكهربائي المتزامن المثير بشكل دائم والهندسة المعمارية 800 فولت إلى البطارية عالية الجهد وإلكترونيات الطاقة ذات الصلة.

بورشه ماكان الجديدة تتحول الى قارب كهربائي

لا يذكر الإصدار مقدار القوة التي يمتلكها القارب، ولكن عندما يتعلق الأمر بسيارة ماكان الجديدة، فإننا نعلم بالفعل أن الإصدار الأقوى سيحتوي على نظام دفع رباعي قادر على توفير ما يصل إلى 603 حصانًا وأكثر من 738 رطلاً - قدم (1000 نيوتن - متر) من عزم الدوران.

وبالنسبة للشحن ، تم الإبلاغ عن أن القارب الجديد سيكون قادرًا على الحصول على أكثر من 270 كيلوواط من الطاقة من شاحن متوافق، مما يجعل عمليات إعادة الشحن أسرع من نظريًا في تايكان ، والتي يمكن أن تقبل ما يصل إلى 270 كيلو واط.

تمامًا مثل طراز ماكان الكهربائي بالكامل ، ستظهر Fantom Air لأول مرة في عام 2024 ، عندما يتم بناء أول إصدار حصري من 25 وحدة في النمسا.