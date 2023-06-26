عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

لافروف
لافروف

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن محاولة "التمرد لقوات فاجنر ودور الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف في لقاء مع قناة "ار تي" إن: "اقتراح لوكاشينكو حظي بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنتم تعرفون النتيجة".

وحول الاتصالات مع نظرائه الأجانب حول الوضع المتعلق بأحداث يوم 24 يونيو، أوضح أن "الكثيرين أعلنوا تضامنهم المعلن خلال مكالمات هاتفية، لكنهم طلبوا عدم إعلان أسمائهم، ونحن نحترم طلبهم".

وأشار لافروف، إلى أن العديد من الزملاء الأجانب أعربوا عبر الهاتف عن تضامنهم، وثقتهم في أن موسكو لن تسمح بمحاولات تقويض وحدة الدولة.

وأوضح أن مزاعم الغرب وأوكرانيا بأن البلاد تخطط لتفجير محطة زابوريجيا النووية مجرد هراء، مؤكدًا أن السفيرة الأمريكي "أبدى إشارات" لروسيا بأن واشنطن لا صلة لها بالتمرد وأنها تأمل في الحفاظ على سلامة الأسلحة النووية.

لافروف التمرد لقوات فاجنر البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

ترقيات وزيادات في الأجور.. بشرى من الحكومة للموظفين

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

خزائن مصر ممتلئة.. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

انفراجة.. الكشف عن موعد بدء مفاوضات السلام الرسمية بشأن أوكرانيا

انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا بعد تمرد فاجنر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ