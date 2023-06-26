لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن محاولة "التمرد لقوات فاجنر ودور الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف في لقاء مع قناة "ار تي" إن: "اقتراح لوكاشينكو حظي بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنتم تعرفون النتيجة".

وحول الاتصالات مع نظرائه الأجانب حول الوضع المتعلق بأحداث يوم 24 يونيو، أوضح أن "الكثيرين أعلنوا تضامنهم المعلن خلال مكالمات هاتفية، لكنهم طلبوا عدم إعلان أسمائهم، ونحن نحترم طلبهم".

وأشار لافروف، إلى أن العديد من الزملاء الأجانب أعربوا عبر الهاتف عن تضامنهم، وثقتهم في أن موسكو لن تسمح بمحاولات تقويض وحدة الدولة.

وأوضح أن مزاعم الغرب وأوكرانيا بأن البلاد تخطط لتفجير محطة زابوريجيا النووية مجرد هراء، مؤكدًا أن السفيرة الأمريكي "أبدى إشارات" لروسيا بأن واشنطن لا صلة لها بالتمرد وأنها تأمل في الحفاظ على سلامة الأسلحة النووية.