شادي محمد: مندهش من الهجوم على مروان عطية

تحدث شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، عن مستوي لاعبي المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، بعد تحقيق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والتأهل فى كأس مصر لدور ال 16 علي حساب منتخب السويس.

وقال شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا مستغرب بجد من كل الهجوم على مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي، شئ غريب ما نسمعه من انتقاد غريب على لاعب مميز، ولاعب رائع، ويفيد النادي الأهلي ومنتخب مصر، وحقيقي لا أتفهم من يهاجم مروان عطية.

وأضاف شادي محمد:" عاوز تنتقد مروان عطية، يكون لمستواه فى الملعب فقط ومن أجل أن تفيده فنيًا ولكن هجوم غير مبرر، على لاعب أثبت وجوده فى أول موسم وحقق لقب دوري أبطال إفريقيا وانضم لمنتخب مصر ولعب بشكل أساسي، لابد من دعمه.

وأتم:" هل مطالب من مروان عطية كل مباراة التسجيل أو صناعة 10 أهداف؟ لا طبعًا كل لاعب وله أدوار فى الملعب مني علمها هو الجهاز الفني فقط وهو صاحب تحديدها.

ويذكر أن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري المصري الممتاز، والذي اقترب من التتويج بشكل رسمي ، بعدما حقق المباراة الماضية أمام فريق حرس الحدود.