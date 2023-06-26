نيويورك تايمز: أوكرانيا فشلت في استغلال تمرد مجموعة فاجنر بروسيا

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن أوكرانيا لم تكن قادرة على الاستفادة من تمرد مجموعة فاجنر في روسيا.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن مسؤولين أمريكيين ومحللين مستقلين مجهولين قولهم، إنه “لا يبدو أن هناك أي ثغرات دفاعية فورية لاستغلالها في الخطوط الروسية”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه “وفقًا لتحليل أولي، لم تتخل أي وحدات روسية في شرق وجنوب أوكرانيا عن مواقعها يوم الجمعة أو السبت حيث كانت محاولة التمرد على قدم وساق”.

وأكدت أن القوات الروسية أطلقت يوم السبت وحده نحو 50 صاروخا على أهداف مختلفة في أنحاء أوكرانيا.

وتوقع المسؤولون الأمريكيون الذين استشهدت بهم الصحيفة أنه، على المدى القصير على الأقل، “من المرجح أن تظل الخطوط الأمامية في أوكرانيا دون تغيير”.

ومع ذلك، أضافت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن أوكرانيا لا تزال على الأرجح تحاول استخدام الفوضى التي سببها بريجوجين لصالحها.

وأضافت أن “ضعف الروح المعنوية” المفترض بين القوات الروسية يمكن أن يكون أحد العوامل التي من المحتمل أن تساعد كييف على تحقيق مكاسب.