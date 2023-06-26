التخلي عن كييف .. أوروبا تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ أوكرانيا

قالت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، إن الأوروبيين سئموا تمويل أوكرانيا ولن يقاتلوا من أجلها في حالة نشوب حرب حقيقية مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه “عشية قمة الناتو في فيلنيوس، جاء السياسيون الأوروبيون الذين يدعمون انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي إلى أمريكا وتمكن من التواصل معهم… خلال المناقشات، تمكن المراقب من تأكيد حججه بأن لا أحد في أوروبا مستعد للدخول في صراع مباشر مع روسيا”.

وأضافت: "على الرغم من الدعم العاطفي لأوكرانيا، الذي تحدث عنه الأوروبيون، ومعظمهم من أعضاء الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي، أدرك الكثيرون أن سكان بلدانهم سئموا من تقديم المساعدة المادية إلى كييف”.

وتابعت: “في هذا الصدد، هناك سؤال طبيعي جدا: وهؤلاء الناس قتال إذا يدخل حلف شمال الاطلسي في حرب حقيقية مع روسيا؟… لم يرد أحد بالإيجاب".

وأوضحت أنه “من بين أعضاء الناتو، الولايات المتحدة فقط مستعدة لمثل هذه المواجهة، لكن واشنطن تدرك أن الصدام مع روسيا يقترن بخطر حرب نووية، وأن السياسيين الأمريكيين لن يتخذوا خطوة تهدد أمن الدول”.