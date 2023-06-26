ظهور سحابة قمعية ضخمة وتحذيرات من إعصار في إنديانابوليس

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، مقطع فيديو من جنوب إنديانابوليس، يظهر من خلاله، سحابة قمعية ضخمة تقذف حطاماً يتطاير في الجو.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من إعصار لأجزاء من إنديانا وميشيغان وأوهايو يوم الأحد.

وذكرت محطة تلفزيون إنديانابوليس WRTV أن إعصاراً محتملاً قد ضرب مقاطعة جونسون، جنوب إنديانابوليس، الأحد، وألحق أضراراً بالعديد من المنازل.

وتم إجراء تقييم للأضرار في وقت لاحق، بعد أن ضرب إعصار مشتبه به في بلدة بارجسفيل.

وقال رئيس الإطفاء في البلدة إن الإعصار المشتبه به قطع طريقاً بطول ثلاثة أميال تقريباً، والحق أضراراً بنحو 75 منزلاً على الأقل.

سيفحص الأضرار

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن فريق المسح سيفحص الأضرار يوم الاثنين لتحديد ما إذا كان إعصار قد ضرب المنطقة بالفعل.