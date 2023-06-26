بعد التمرد.. إعلان عاجل من مجموعة فاجنر بشأن عملها في روسيا

أعلن مقر قيادة مجموعة فاجنر في روسيا، بمدينة سان بطرسبرج، إن العمل يسير كالمعتاد، بعد يومين مرا على تمرد قصير أطلقه مؤسس فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وقالت فاجنر في بيان، إنه على الرغم من الأحداث التي وقعت، فإن المركز مستمر في العمل كالمعتاد بما يتوافق مع تشريعات روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تفاصيل جديدة بشأن محاولة "التمرد لقوات فاجنر ودور الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف في لقاء مع قناة "ار تي" إن: "اقتراح لوكاشينكو حظي بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنتم تعرفون النتيجة".

وحول الاتصالات مع نظرائه الأجانب حول الوضع المتعلق بأحداث يوم 24 يونيو، أوضح أن "الكثيرين أعلنوا تضامنهم المعلن خلال مكالمات هاتفية، لكنهم طلبوا عدم إعلان أسمائهم، ونحن نحترم طلبهم".

وأشار لافروف، إلى أن العديد من الزملاء الأجانب أعربوا عبر الهاتف عن تضامنهم، وثقتهم في أن موسكو لن تسمح بمحاولات تقويض وحدة الدولة.