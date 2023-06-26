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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عام على الحوار الوطني المصري.. عندما فتحت مصر بابا من الأمل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

اليوم يمر عام كامل على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تشكل من خلال التوافق والتعاون بين جميع فئات وأطياف المجتمع في المساحات المشتركة.

الحوار الوطني 

خلال هذا العام، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أكثر من خمس وعشرين اجتماعًا، وتم التوافق خلالها على العديد من القرارات والإجراءات المهمة.

ثم تمت دعوة آلاف المشاركين والحضور للانضمام إلى جلسات النقاش العلنية، حيث تم مناقشة مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الوطني، سعى الجميع خلالها جاهدين خلال هذه الجلسات للوصول معًا إلى رؤية واحدة واولويات مشتركة  للجمهورية الجديدة التي نسعى إليها.

إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وإجراء الاجتماعات المنتظمة والجلسات النقاشية ضمن هذا العام يعكس التزامنا الجماعي والجاد بالتعاون والحوار المستمر.

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الجميع بلا استثناء.. مشاركات حزب الإصلاح والنهضة في جلسات الحوار الوطني

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محمد فايز فرحات: الحوار الوطني جاء كاشفاً للتحولات بالمجتمع المصري |فيديو

هدفنا هو تحقيق تقدم حقيقي نحو إرساء أسس الديمقراطية والاستقرار في بلدنا.

نحن واثقون أن هذا الحوار المستمر والتوافق على القرارات سيساهم في بناء جمهورية جديدة تعكس طموحات وتطلعات الشعب.

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