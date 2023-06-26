سوريا وروسيا تبحثان العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم /الاثنين/، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك في ظل التطورات الأخيرة، إضافة إلى قضايا محاربة الإرهاب والجهود المشتركة بين البلدين في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد الرئيس الأسد أن جهود الدولة السورية في استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيها تسير وفق تطلعات السوريين للتعافي والاستقرار، مجددًا دعم بلاده للموقف الروسي حيال الوضع في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

من جانبه، نقل فيرشينين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديره لما وصلت إليه العلاقة بين البلدين، مشيدًا بالنجاحات السياسية التي حققتها سوريا مؤخرًا على المستوى العربي والدولي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق السوري الروسي في المحافل لدولية، وفي الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لسوريا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.