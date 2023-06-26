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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يكشف عن خطة جديدة بشأن الإنترنت.. تفاصيل

جو بايدن
جو بايدن

يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، للكشف عن استثمارات تقدر بنحو 42 مليار دولار، مخصصة لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، في محاولة لإتاحة الوصول للإنترنت لكل الأمريكيين بحلول عام 2030.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال جيف زينتس، كبير موظفي البيت الأبيض: “لدينا فرصة تاريخية لنشكل تغييرا حقيقيا في حياة الناس.. والتأكد من أننا نحقق هذه الإمكانات هو ما نحن بصدده كل يوم وللتأكد من أن الناس يشعرون بذلك على طاولة مطبخهم، في مجتمعاتهم، في ساحاتهم الخلفية”.

وقارن زينتس جهود النطاق العريض بجهود الرئيس فرانكلين روزفلت في عام 1936 لجلب الكهرباء إلى المناطق الريفية في أمريكا.

وتقدر الإدارة الأمريكية أن هناك حوالي 8.5 مليون موقع في الولايات المتحدة تفتقر إلى الوصول إلى اتصالات النطاق العريض.

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وستبدأ الخطوة المرحلة الثانية من جولة بايدن التي يحاول خلالها تسليط الضوء على تأثير تشريع أقره الكونجرس في النصف الأول من ولايته على الأمريكيين.

الانترنت الرئيس الأمريكي جو بايدن

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