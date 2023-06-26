أمريكا وقطر تبحثان سبل دفع المبادرات لتعزيز الأمن والتعاون الدوليين في المنطقة

بحثت الولايات المتحدة وقطر سبل دفع المبادرات لتعزيز الأمن والتعاون الدوليين في المنطقة.

جاء ذلك، حسبما نشرت الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم "الاثنين"، خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكية للإدارة والموارد ريتشارد فيرما ورئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، الشراكة الثنائية بشأن إعادة توطين اللاجئين الأفغان. وركزت المناقشات على دفع المبادرات لتعزيز الأمن والتعاون الدوليين في المنطقة.

كما أثنى المسؤول الأمريكي على استضافة قطر الناجحة لكأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2022 الماضي.