موقف محمد صلاح من الانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية، عن موقف محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، عن موقفه من الانتقال للعب في الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد لمحت لإمكانية انتقال صلاح للعب في أحد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن صلاح سيبقى في ليفربول الموسم المقبل، حيث يتبقى له موسمان في عقده مع الفريق.

وأوضح التقرير أن ليفربول لن يفكر في بيع اللاعب، أو يفكر صلاح نفسه في المغادرة، بغض النظر عن الأموال الضخمة المقترحة من السعودية.

وذكرت الشبكة أن صلاح أُصيب بخيبة أمل لما حدث في الموسم الماضي ، خاصة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا ، لكنه ملتزم تمامًا بقيادة الفريق والقتال الموسم المقبل.