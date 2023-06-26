حاتم العراقي ينتظر طرح الجزء الأول من أليومه

ينتظر الفنان حاتم العراقي، طرح الجزء الأول من ألبومه الجديد، خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك تزامنا مع موسمي الصيف وعيد الأضحى المبارك.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-بوستر ألبوم حاتم العراقي، الجديد معلنة عن طرح الجزء الأول له قريبا.

ولم تكشف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن موعد طرح ألبوم حاتم العراقي الجديد، لتشوق جمهوره إليه قبل صدوره.

حاتم العراقي يتغلب على أحزانه

الألبوم يأتي بعدما توفى شقيق الفنان حاتم العراقى، في أخر يناير 2023، وقبلها بشهر فقد والده، وحرص زملائه بالوسط الفني والطربي على مشاطرته الأحزان، وكتابة تعليقات عبر السوشيال ميديا، لنعي الفقيد.

أعمال حاتم العراقي

في عام 2020، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب "أول غرامي" للمطرب حاتم العراقي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من ألبومه الجديد "حاتم 2019" المنتظر طرحه قريبًا.



كما طرح حاتم العراقي، ميني ألبوم 2019، والذي يتضمن 5 أغنيات وتعاون مع أهم الموسيقين في تنفيذ موسيقى الأعمال الخمسة الجديدة والموال.

حول حاتم العراقي

يعد المطرب حاتم العراقي من أشهر المغنيين في الخليج، وخاصة العراقيين، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج، ويجيد هذا اللون من الغناء خاصة المواويل.

ويتألق دائما حاتم العراقي في تقديم العديد من الأغاني العراقية بحفلاته مثل "أشوفك وين يا مهاجر"، و"لو بيدي"، وأغنية "حبك اللي وملكي".