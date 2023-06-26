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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 84 شيكارة دقيق متحجر لا تصلح للاستهلاك الآدمي بدمياط

صدى البلد

شنت مديرية التموين بمحافظة دمياط حملات بنطاق كلاً من مدينة دمياط الجديدة وفارسكور والزرقا، وذلك فى إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية المتعلقة بحياة المواطنين وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد ٥٠ محضر تمويني أهمهم ، التحفظ علي ٨٤ شيكارة دقيق بأحد المطاحن في حالة تحجر وعدم صلاحية للإستهلاك الأدمي تم التحفظ عليها والعرض علي النيابة العامة للعرض علي ذمة المحضر الخاص رقم ٥٠٩٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح دمياط الجديدة .                                 

كما تم تحرير عدد ٤ محاضر تصرف في الدقيق بمخابز مدينة فارسكور و٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية تقدر بحوالي ٨٣ ألف جنيه وتم العرض علي النيابة العامة علي ذمة المحاضر الخاصة بالإضافة إلي ٣ محاضر بيع بأزيد سجائر بمحلات مدينة الزرقا وعدد ٢٥ محضر عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور و ١٥ محضر عرض لحوم مكشوفة ضد محلات الجزارة ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها بنطاق مدينة الزرقا وتم العرض علي النيابة العامة للتصرف علي ذمة المحاضر الخاصة.

الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المنشآت التموينية تكثيف الرقابة على الأسواق دمياط الجديدة

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