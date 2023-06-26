برلمانية: زيارة رئيس وزراء الهند تعكس الدور المصري في تعزيز الشراكة الدولية

أشادت النائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب بزيارة ناريندا مودي رئيس وزراء الهند التي قام بها لمصر لأول مرة وهي تعكس مستوي العلاقة الاستراتيجية بين نيودلهي والقاهرة وتعزيز التعاون بما يخدم الدولتين الصديقين.

وقالت ميرال الهريدي، في تصريحات لها اليوم، إن هذه الزيارة تمثل نقلة نوعية من مرحلة العلاقات الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومكافحة الإرهاب وهذا ما ظهرا جليا في الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند علي المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات.



وأكدت البرلمانية، علي أن هذه الزيارة تعكس الدور المصري على تعزيز شركاتها الاستراتيجية مع مختلف القوي وفي مقدمتها دولة الهند وذلك بهدف تعظيم المصالح الوطنية مع الأطراف الدولية الفاعلة.



وأضافت أن زيارة رئيس وزراء الهند للعاصمة الإدارية تؤكد على ماتشهدة مصر من مشروعات تنموية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في الجمهورية الجديدة.