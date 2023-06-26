حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

أصبح الطيار عبد الله محمد بهي حديث الساعة، بعدما أصدر الفيديو وثق فيه لحظة فاجأ فيها والدته بقيادته للطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج، وحقق الفيديو شهرة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصد ملايين المشاهدات ونال إعجاب الكثيرون.





مفاجأة الطيار لوالدته

وفي تصريحاته الأولى، كشف عبد الله محمد بهي الذي يعمل مساعد طيار في شركة مصر للطيران تفاصيل الواقعة وكيف قام بترتيب المفاجأة لوالدته بالتنسيق مع زملائه في العمل، وقد خرج مع والدته من المنزل مرتدياً زي الطيران الرسمي، وأخبرها أنه سيقوم بتوصيلها إلى المطار ليسافر إلى الكويت، قبل أن يفاجئها بقيادته الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج.



