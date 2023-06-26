أعادت للمصريين الحياة.. مرحلة جديدة من مبادرة 100 مليون صحة|تفاصيل

شهد قطاع الصحة طفرة غير مسبوقة خلال الـ 9 سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يشمل إطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إطلاق حملة 100 يوم صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إطلاق حملة 100 يوم صحة

وتشمل حملة 100 يوم صحة ، جميع محافظات الجمهورية وضمن مبادرة "100 مليون صحة"، وتستمر حتى شهر أكتوبر القادم، وتهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

وقالت وزارة الصحة، إن الحملة الجديدة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

وتشمل الحملة الجديدة الانتفاع بخدمات المبادرات الصحية والتي تشمل مبادرات: مبادرة صحة المرأة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وحددت الوزارة خطين ساخنين: 15300، 15335 للتواصل ومعرفة كيفية الاستفادة من خدمات الحملة الجديدة.

وشددت وزارة الصحة على تخصيص فرق متنقلة تقدم خدمات المبادرات من خلال القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، وسيارات تنظيم الأسرة، مع التوعية بكافة خدمات المبادرات الرئاسية.

توجيه رئاسي مباشر لحماية المواطنين

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مبادرة 100 يوم صحة تعد من أهم المبادرات الرئاسية الصحية، سوف تشهد تلك المبادرة نجاح كبير، خاصة أن تعد تلك المبادرة تنفيذا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن مبادرة 100 صحة تأتي تكملة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وأضاف أمين- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك العديد من المبادرات الصحية للكشف عن الأورام السرطانية، حيث أن تلك المبادرة تساعد على الاكتشاف للأورام السرطانية على تقليل مضاعفات المرض، مما يساعد على تقليل تكلفة العلاج بسبب اكتشافه مبكرا، مما يكون له انعكاس اقتصادي.

وأشار أمين، إلى أن تلك المبادرات تساعد على دراسة المرض، ومعرفة أسباب انتشاره، من خلال تكرار حالات المرض بجميع أشكاله، وتساعد على حماية الأشخاص الأخرى التي لم تصاب بالمرض.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المبادرات الصحية جاءت بتوجيه من القيادة السياسية، وهي خطط إسعافية سريعة لدعم المريض، وأهم هذه المبادرات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التي أطلقها الرئيس؛ لتكون حلا عمليا وعاجلا لتفعيل النظام العلاجي، بدلاً من انتظار المريض 6 أشهر على قائمة الانتظار.

وأضاف خلال تصريحات لــ" صدى البلد" أنه تم ضخ الكثير من الأموال وتسريع عمل الطواقم الطبية وإعداد مستشفيات بعينها والتعاقد مع مستشفيات في الدولة سواء عامة أو جامعية أو خاصة لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لمرضى قوائم الانتظار سواء في العلاج الباطني أو الجراحي.

إنهاء قوائم الانتظار في مصر

وأشار إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار من أنجح المبادرات التي تمت خلال السنوات الماضية ومن أهمها على مستوى العالم، معقبا: "في بريطانيا تصل مدة قوائم الانتظار إلى 6 شهور على عكس مصر وصلت المدة لأيام قليلة كما أن هناك العديد من الإشادات العالمية بهذه المبادرة وما تم إنجازه بها".

وقال إن النظام الصحي في مصر حقق نجاحاً كبيراً خاصة خلال التسع سنوات الأخيرة، حيث تم القضاء على فيروس سي في غضون سنوات قليلة، وهذا كان من ضمن أحلام العديد من الدول حول العالم، ومواجهة وباء كورونا من خلال توفير غرف عناية مركزة، واستقبال الطوارئ، وتسهيل الأدوية والعلاج، مشيداً بقدرة النظام الصحي على الصمود وهو يعتبر من أهم الاختبارات لنظام الصحة في مصر، والذي أثبت نجاحه بجدارة، فالنظم الطبية تُختبر بقدرتها على التعامل مع الكوارث والأوبئة.

والجدير بالذكر، أن شهد قطاع الصحة في مصر على مدار السنوات التسع الماضية تطوراً كبيراً ، فضلاَ عن تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر و التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة (14 /2015-21 /2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252%.

وسعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت إطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، فأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة.

وسوف نرصد لكم أهم المعلومات عن مبادرة 100 يوم صحة التي جاءت كالتالي: