عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تعلن عن فتح باب التقديم أمام طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة بدون مصاريف دراسية

مؤسسة ماونتن فيو
مؤسسة ماونتن فيو للتنمية

أعلنت مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية عن استقبال الطلاب بداية من العام الدراسي المقبل 2023/2024، وفتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة.

 يأتي ذلك في إطار استراتيجية مؤسسة ماونتن فيو للتنميةإلى تقديم منظومة تعليمية متكاملة لتطوير التعليم الفني في مصر من خلال أحدث أنظمة التعليم الفني التي تتماشى مع المعايير العالمية. 

[[system-code:ad:autoads]

المدرسة تؤهل للعمل في مجال إدارة المنشآت والتطوير العقاري

تهدف مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية إلى تطوير مستوى العمالة الفنية في مصر بما يسهم في تأمين وظائف للخريجين في كبرى الشركات في مجال إدارة المنشآت والمرافق، فمن خلال ما تقدمه للطلاب، تسعى المدرسة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومتطورة، تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل، وهو ما يتماشى مع خطة وزارة التربية والتعليم لزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن تستغرق الدراسة في المدرسة ثلاث سنوات على أن يتم منح الطلاب بعد إتمام الدراسة شهادة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية لتكنولوجيا إدارة المنشآت. يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 والحاصلين على مجموع 220 درجة أو أكثر التقدم للالتحاق بالمدرسةبدون مصاريف دراسيةمن أي مكان في مختلف محافظات الجمهورية وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني. ويجب أن يكون الطالب حاصلاً على درجة لا تقل عن 48 في اللغة الإنجليزية، وأن يكون عمره أقل من 18 عامًا. كما يتطلب الالتحاق بالمدرسة اجتياز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي.

تتم الدراسة في بيئة تربوية تساعد على تنمية مهارات الطلاب ومواكبة أحدث التطورات العالمية. وتشمل الأنشطة الدراسية دعم بناء الشخصية في ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه المهنيبالإضافة إلى الموسيقي والدراما والرسم، كما يتم تزويد الطلاب بمستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية. هذا بالإضافة تدريبًا عمليا في كبرى الشركات براتب شهري مقابل هذا التدريب. يأتي ذلك بهدف تأهيل الطلاب للعمل في القطاع العام أو الخاص، وتمكينهم من تحقيق نجاحات مهنية في مجالاتهم المختلفة.

تقع مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العبور، وتتوفر وسائل مواصلات تصل إلى المدرسة من مختلف الأنحاء، لتسهيل وصول الطلاب إلى المدرسة بكل يسر وسهولة. كما يتم توفير الزي المدرسي للطلاب طوال فترة الدراسة التي تمتد لثلاث سنوات، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومريحة للطلاب.

جدير بالذكر أن مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تُعد أحد إسهامات مؤسسة ماونتن فيو للتنمية والتي تأتي ضمن رؤية المؤسسة الهادفة إلى إتاحة فرص عمل لائقة للشباب من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية لتطوير مهارات ورفع قدرات الطلاب والخريجين، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 عبر إتاحة نظام تعليمي عالي الجودة ومطابق للمعايير الدولية بمدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وتأسست ماونتن فيو للتنمية عام 2022، بهدف دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، وبرؤية ترتكز إلى تنمية المهارات والعمل على بناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة، مع التركيز على ثلاث محاور رئيسية هي التعليم والصحة والاقتصاد مع التوسع في كافة محافظات الجمهورية. قدمت المؤسسة الدعم لأكثر من 20 ألف مستفيد بصورة مباشرة، وأكثر من مليون مستفيد بصورة غير مباشرة حتى الآن، مع تعزيز جهود مبادرة حياة كريمة بما يساهم في بناء مجتمع تنموي مؤثر ومستدام. وتقدم المؤسسة برنامجين لتمكين المواهب: اكتشاف الأبطال وأكاديمية ماونتن فيو، حيث تتمثل استراتيجية المؤسسة في توسيع نطاق السعادة وتمكين دوائر أوسع من المجتمع من استغلال إمكاناتهم الكاملة ومنحهم الأدوات اللازمة لتحقيق النمو واكتشاف قدراتهم ورفع مستوي معيشتهم. 

تُعد مؤسسة ماونتن فيو للتنمية الذراع التنموية لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري،  التي تسعى من خلالها إلى الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية لأي مجتمع. 

مدرسة ماونتن فيو مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ماونتن فيو ماونتن فيو الدولية التعليم الفني الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

20 سنة بيحوّشوا فلوس الحج.. دخلت مكة بأختها وهترجع لوحدها

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

موضوعات متعلقة

شركة إماراتية تنفي انسحابها من مصر وتؤكد تعزيز استمرارها

البريد يوقع بروتوكول تعاون لتسهيل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات

تنظيم الاتصالات يقر مواعيد عمل شركات المحمول خلال عيد الأضحى

ختام رائع للنسخة الثالثة من بطولة قاضية للفنون القتالية في نادي مدينتي

اليوم.. نادي مدينتي يستضيف النسخة الثالثة من بطولة قاضية للفنون القتالية

مع اقتراب العيد ..نصائح من خبراء جودة الأغذية عند شراء اللحوم

بعد 22 عامًا بالمغرب|شركة عالمية بمجال تعهيد تعلن ثقتها بالسوق المصرية والتوسع بها

أبطال الفنون القتالية: نسعى لتحقيق لقب قاضية ونادي مدينتي يدعم انتشار اللعبة

ترشيحاتنا

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من مالكها 2023

روسيا.. قوات الأمن تخلي برج تلفزيون "أوستانكينو" بسبب وجود قنبلة

بعثة الحج المصرية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

حرب نووية تقترب.. كوريا الشمالية تدق ناقوس الخطر

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عقار سيدي بشر المنكوب.. فيديو

بعد تمرد فاجنر.. CNN: المسئولون الأمريكيون شعروا بقلق كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العيد.. فوائد زيت الثوم للبشرة

عيد الأضحى 2023 .. شاهد حقيقة إهداء شركة خرفان وماعز إلى موظفيها

علامات تدل على تلف اللحوم المجمدة

أكلات تحدّ من الجلطات.. تعرف عليها

فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ