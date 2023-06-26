تزامنا مع 30 يونيو.. برلمانية توضح أهمية خروج قانون موحد للصناعة لدعم القطاع

أكدت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية ثورة 30 يونيو فى إنقاذ البلاد من الجماعة الإرهابية التى كادت أن تطيح بالدولة المصرية لولا إرادة الشعب المصرى العظيم فى استرجاع الدولة مرى أخرى من أيدى الجماعة الغاشمة.

وضع خطة للنهوض بالصناعة

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن العالم أجمع يشهد مشاكل عديدة فى ملف الصناعة وليست مصر بالأخص وذلك يدعونا لوضع خطة للنهوض بالصناعة خصوصا بعد إتاحة المجال وفتح جميع الأبواب المغلقة بعد 30 يونيو للنهوض بجميع القطاعات، لافتة إلى أن الدولة تحتاج إلى فتح مصانع جديدة للاستفادة من جميع الخامات الموجودة بالدولة لعمل قيمة مضافة لزيادة التصدير لإتاحة العملة الصعبة وفرص عمل جادة للشباب.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة تغير قانون الصناعة الذى تم إصداره من الستينات، واستبداله بقانون صناعة موحد جديد لمواكبة تطورات العصر والعمل على خروج منتج جيد يتم تصديره للخارج وفتح مجالات جديدة لفرص العمل الواعدة، لافتة إلى أن قانون الاستثمار جيد ولكن لا يعمل على جميع الصناعات ووجود قانون للصناعة موحد ضرورة لاحتواء جميع الصناعات وجذب الاستثمارات.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" من الضرورة وجود قانون للصناعة موحد بتعاون جميع الوزارات المعنية لوضع خريطة صناعية على الخريطة الزراعية للاستفادة من الخامات الموجودة بالدولة مما ينعكس على زيادة التصدير للخارج وإتاحة العملة الصعبة وفرص العمل الواعدة".