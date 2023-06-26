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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو يا ليلة العيد.. ميادة الحناوي تهنئ الجمهور بعيد الأضحى

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي

هنأت النجمة الكبيرة ميادة الحناوي، الجمهور فى مصر والوطن العربى، بمناسبة عيد الأضحي المبارك بغنائها مقطع من أغنية "يا ليلة العيد"، لكوكب الشرق أم كلثوم.

وطرحت ميادة الحناوي، فى أحدث ظهور لها، الفيديو على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، وجميع  المواقع الاجتماعية، كمعايدة منها للجمهور والمتابعين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

أغنية يا ليلة العيد

أغنية "يا ليلة العيد" كلمات الشاعر أحمد رامى، والحان الموسيقار رياض السنباطى، ويقول مطلعها:..

يا ليلة العيد أنستينا ... وجددتي الأمل فينا
هلالك هل لعنينا ... فرحنا له وغنينا
وقلنا السعد حيجينا ... على قدومك يا ليلة العيد
جمعت الأنس ع الخلان ... ودار الكاس على الندمان
وغني الطير على الأغصان

ميادة الحناوي تنفي الشائعات

كانت الفنانة ميادة الحناوي، علقت لأول مرة على انتشار صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شكلها قبل وبعد إجراء عملية تجميل على يد واحد من أشهر أطباء لبنان.

وقالت ميادة الحناوي في تصريحات على هامش حضورها لإحدى المناسبات الاجتماعية، إن سر الحفاظ على جمالها هو التزامها بعادات صحية، موضحة:" لا بشرب ولا بدخن وبنام بدري".

ونفت ميادة الحناوي إجرائها عمليات تجميل مؤخرا قائلة: "لا ورحمة ماما ما حصل"، رافضة الحديث عن سبب التقاط هذه الصور.

كان طبيب التجميل اللبناني نادر صعب نشر صورا للفنانة السورية ميادة الحناوي قبل وبعد خضوعها لعمليات تجميل لإخفاء علامات تقدم السن والتجاعيد من وجهها.

وظهرت ميادة الحناوي في الصور قبل وبعد خضوعها لعمليات شد الوجه والرقبة والجفن العلوي والسفلي وعملية إزالة اللغد، مما جعلها تبدو أصغر بكثير.

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