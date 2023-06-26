قبل عيد الأضحى المبارك..مياه الشرب بالجيزة تكثف حملات التوعية المائية بمختلف المناطق

وجه المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتكثيف حملات التوعية المائية بمختلف مناطق محافظة الجيزة، مع قرب عيد الأضحى المبارك.
ولفت رئيس مياه الجيزة، إلى أن الحملات تستهدف توعية مختلف الأعمار السنية بضرورة ترشيد الاستهلاك، وخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحي، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على استدامة الخدمات، وضمان وصول المياه بكميات كافية لكافة المواطنين، وعدم انسداد شبكات الصرف الصحي بصفة مستمرة.
وأوضح المهندس منصور بدوي، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، يستهدف تنفيذ حملاته بمناطق: كرداسة وإمبابة والوراق والهرم وفيصل والبدرشين والصف، وأسواق: الطالبية والوفاء والأمل والتعاون، مشيراُ إلى أن الحملات تتضمن توزيع بروشورات ومطبوعات لحث المواطنين على عدم الإسراف في المياه أثناء تنظيف الأضاحي، وضرورة تجميع المخلفات وإلقائها بعيداً عن شبكات الصرف الصحي.
وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية مع دخول عيد الأضحى المبارك، أهمها: مراجعة الصيانة والتشغيل بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتكثيف تطهير شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على جاهزية طوارئ مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل حملات التوعية المائية، والتأكيد على جاهزية الخط الساخن بالشركة ١٢٥ لاستقبال شكاوى المواطنين.