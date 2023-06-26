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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضية الفلسطينية والسودان.. مصر وروسيا تناقشان الأوضاع في الشرق الأوسط

مصر وروسيا
مصر وروسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع السفير المصري، نزيه نجاري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها: “استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو نزيه نجاري بناء على طلبه”.

وأضافت: “خلال المحادثة، تم تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على القضية الفلسطينية والوضع في سوريا وحولها والأزمة في السودان".

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وأشارت إلى أن “الجانبان ناقشا الأجندة الروسية المصرية، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية”.

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