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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير.. زوجة طارق العريان تثير الجدل برفقته

صدى البلد

أثارت زوجة المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة، نيكول سعفان، الجدل عبر السوشيال ميديا بعد ظهورها الجريء برفقة زوجها.

وظهرت زوجة طارق العريان بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس جريئة عبارة عن فستان باللون الاسود مجسم وهو ما كشف عن جمالها و اناقتها.

وتظهر نيكول سعفان  زوجة طارق العريان ، بإطلالات جريئة ومثيرة وهو ما يثير الجدل حولها.

 

وتتميز زوجة طارق العريان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 ومن الناحية الجمالية تعتمد نيكول على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها المنسدلة علي كتفيها. 

 

المخرج طارق العريان باطلالة ملفته برفقة زوجها زوجة طارق العريان طليق الفنانة اصالة طارق العريان نيكول سعفان

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