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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. قوات الأمن تخلي برج تلفزيون "أوستانكينو" بسبب وجود قنبلة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات الطوارئ الروسية أخلت منذ لحظات جميع زوار برج تلفزيون أوستانكينو في موسكو بسبب تهديد بوجود قنبلة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الطوارئ في جميع أنحاء روسيا والعاصمة موسكو، بعد إعلان قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفيجيني بريجوجين تمرده على السلطات.

ومنذ قليل، قال قائد فاجنر  إن التمرد الفاشل الذي أعلنه ضد روسيا أثبت وجود أخطاء أمنية في البلاد، مشيرًا إلى أنه يأسف للإضرار بالمروحيات الروسية التي هاجمت القوات.

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وأضاف بريجوجين في أول تعليق له بعد إنهاء التمرد "هدفنا لم يكن الانقلاب على السلطة المنتخبة قانونيا، والرئيس البيلاروسي مد لنا يد العون لحل كل المشاكل ضمن الأطر القانونية".

وتابع: "كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو، ولم نعتد على أحد لكننا تعرضنا لقصف بالصواريخ والمروحيات وقد عدنا لقواعدنا حقنا لدماء الجنود الروس".

واستطرد قائلاً: "قررنا الخروج يوم 30 يونيو وتسليم التقنيات العسكرية في روستوف بشكل استعراضي ولكننا تعرضنا للقصف، والهدف من تحركنا كان منع حل فاجنر ولفت الانتباه للأمر  وليس الانقلاب على السلطة السياسية في البلاد".
 

روسيا أوستانكينو برج أوستانكينو موسكو فاجنر تمرد فاجنر

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