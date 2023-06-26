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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلق على ماحدث في روسيا ويكشف حقيقة التدخل الأمريكي

بايدن
بايدن

أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، موقف الولايات المتحدة من فاجنر وماجرى في روسيا، مؤكدًا على ما أكد عليه قبله مسئولين أمريكيين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ذكر بايدن :أن "أمريكا ليست متورطة في التمرد الذي وقع في روسيا".

قال أن ما حدث في روسيا هو "جزء من الصراع داخل السلطة".

قال بايدن : "فريق الأمن القومي يتابع عن كثب التطورات في روسيا".

وأضاف جو بايدن: "الولايات المتحدة ليست متورطة في التمرد الذي وقع في روسيا.. وسنواصل دعم أوكرانيا بغض النظر عما يحدث في روسيا".


من جانبه، أكد بريجوزين في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة، الإثنين، أن الزحف إلى موسكو بدأ بسبب "الظلم الذي تعرضت له (فاجنر)"، مشيرا إلى أنه "كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو".

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه مع اندلاع محاولة التمرد التي قام بها رئيس فاجنر يفجيني بريجوزين، شعر المسئولون الأمريكيون بقلق كبير.
قام المسؤولون الأمريكيون بعقد اتصالات غير معلنة مع الروس.
أجرى المسئولون الأمريكيون المكالمات في صمت، خوفا من أي تصعيد للأزمة. 
وانشغل الدبلوماسيين الأمريكيين  في إرسال رسائل إلى المسؤولين الروس.

نقل الدبلوماسيون ، بمن فيهم السفيرة الأمريكية في روسيا لين تريسي ، رسالتين رئيسيتين: تتوقع الولايات المتحدة من روسيا أن تحافظ على التزامها بضمان سلامة وأمن السفارة والموظفين الأمريكيين ، والولايات المتحدة "لم تشارك في هذا الأمر ولن تشارك أوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وأوضح مسؤول أمريكي آخر أن الرسالة الأخرى التي تم إرسالها إلى المسؤولين الروس من المسؤولين الأمريكيين تضمنت دفع روسيا لعدم استخدام ترسانتها النووية.

وعلق وزير الخارجية الروسي لافروف على هذه الرسائل يوم الاثنين.

عندما تحدثت السفيرة الأمريكية (لين) تريسي مع الممثلين الروس أمس ، أعطت إشارات. قالت هذه الإشارات في المقام الأول أن الولايات المتحدة لا علاقة لها ، وأن الولايات المتحدة تأمل بشدة في أن تكون الأسلحة النووية سليمة ، وأن الدبلوماسيين الأمريكيين لن يعلنوا.

أعطى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأوامر بإرسال هذه الرسائل.

قال بلينكين على شبكة سي بي إس يوم الأحد "لقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بناء على طلب الرئيس للتواصل مع الروس".

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تشارك في التمرد في روسيا بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الأجهزة الخاصة في البلاد تحقق فيما إذا كانت أجهزة المخابرات الغربية متورطة في الأحداث التي وقعت في نهاية هذا الأسبوع.

لم تكن الولايات المتحدة متورطة ولن تتورط في هذا الوضع، وفق ما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي آدم هودج: "كانت هذه مسألة روسية داخلية".
في وقت سابق يوم الاثنين ، قال لافروف لروسيا  اليوم، إن الأجهزة الروسية تبحث في تدخل أجنبي محتمل.
 

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