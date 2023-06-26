طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

علق طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق علي أزمة سيف جعفر مع الزمالك .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك ؛" كواليس خطيرة - أسرار ما حدث مع سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي ".



كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدد جماهير الزمالك في مصر خلال الفترة الحالية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو له عبر قناة الزمالك أن عدد جماهير الزمالك ليست ١٠٠ أو ٢٠٠ ألف مشجع ولكنها تصل لـ 150 مليون مشجع في مصر فقط.

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك نادٍ عريق ولديه جماهير ومشجعون في جميع أنحاء العالم.

وعن أزمة سيف فاروق جعفر فأكد أن الأمر انتهي تماما حيث وقع اللاعب لعقود انضمامه لبيراميدز مشددا بالقول “أنا حزين عليه”.