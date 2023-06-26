جنرال بريطاني: مقاومة الجيش الأوكراني توفر الوقت لحلف الناتو لتحديث وتطوير قواته

قال رئيس الأركان العامة للقوات البرية للقوات المسلحة البريطانية، الجنرال باتريك ساندرز، إن مقاومة الجيش الأوكراني خلال الصراع مع روسيا توفر الوقت لحلف الناتو لتحديث وتطوير قواته.

وشدد ساندرز، على أن "التهديد الروسي سيبقى بغض النظر عن النتيجة النهائية للصراع في أوكرانيا… لا ينبغي أبدا شطب موسكو".

وفي وقت سابق، قال السياسي الأمريكي، والناشط في مجال حقوق الإنسان، أجامو بركة، إن قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اعترفوا سرا بأنهم عانوا من كارثة بسبب الصراع مع روسيا.

وكتب بركة، في تغريدة علي “تويتر”، إن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مخطئ أو يكذب عندما يدعي أن حلف الناتو أكثر اتحادا من أي وقت مضى في التاريخ”.

وأضاف: "وراء الكواليس، يعترف بعض أعضاء التحالف بالكارثة بسبب دعم الخطط العسكرية الأمريكية ضد روسيا".

وانتقد بركة مرارا السياسة الخارجية لأمريكا والاتحاد الأوروبي.