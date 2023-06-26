عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال بريطاني: مقاومة الجيش الأوكراني توفر الوقت لحلف الناتو لتحديث وتطوير قواته

قوات الناتو
قوات الناتو

قال رئيس الأركان العامة للقوات البرية للقوات المسلحة البريطانية، الجنرال باتريك ساندرز، إن مقاومة الجيش الأوكراني خلال الصراع مع روسيا توفر الوقت لحلف الناتو لتحديث وتطوير قواته.

وشدد ساندرز، على أن "التهديد الروسي سيبقى بغض النظر عن النتيجة النهائية للصراع في أوكرانيا… لا ينبغي أبدا شطب موسكو".

وفي وقت سابق، قال السياسي الأمريكي، والناشط في مجال حقوق الإنسان، أجامو بركة، إن قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اعترفوا سرا بأنهم عانوا من كارثة بسبب الصراع مع روسيا.

بايدن يعلق على ماحدث في روسيا ويكشف حقيقة التدخل الأمريكي

روسيا.. قوات الأمن تخلي برج تلفزيون "أوستانكينو" بسبب وجود قنبلة

وكتب بركة، في تغريدة علي “تويتر”، إن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مخطئ أو يكذب عندما يدعي أن حلف الناتو أكثر اتحادا من أي وقت مضى في التاريخ”.

وأضاف: "وراء الكواليس، يعترف بعض أعضاء التحالف بالكارثة بسبب دعم الخطط العسكرية الأمريكية ضد روسيا".

وانتقد بركة مرارا السياسة الخارجية لأمريكا والاتحاد الأوروبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

موضوعات متعلقة

الإمارات .. قرار عاجل بمنح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة الخريجين من المدارس والجامعات

بسبب تفجير “نورد ستريم”.. روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي

روسيا تعلن اعتراض طائرة تجسس ومقاتلتين بريطانيتين قرب حدودها.. تفاصيل

دمار 75 منزلا وقطع خطوط الكهرباء.. إعصار قوي يضرب ولاية إنديانا الأمريكية|فيديو

رد عنيف.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن هجوم كبير للجيش الروسي بأوكرانيا

القضية الفلسطينية والسودان.. مصر وروسيا تناقشان الأوضاع في الشرق الأوسط

إيطاليا تكشف سبب بطء وتيرة هجوم الجيش الأوكراني المضاد

بايدن: لم نرَ النتيجة النهائية بشأن آثار التمرد في روسيا بعد

ترشيحاتنا

بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي وأوكرانيا تريد وجود حرب أهلية

الصحة: لا مشكلة في نقص الدم أو المستلزمات الطبية عقب انهيار عقار الاسكندرية

غدا.. تعطل العمل في البنوك..اعرف السبب

"سيد الدمى" بالكرملين يحث بوتين على إنهاء نشاط مجموعة فاجنر في روسيا

سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر سوق كبيرة للاستثمار والمكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

سفير مصر في بلجراد يناقش العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الصربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملتي تريند فاشل| القصة الكاملة لأزمة مريهان حسين مع المذيعة مروة صبري

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

فيديو مروع..صاعقة تضرب طائرة بعد لحظات من هبوطها في أمريكا

فيديو

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ