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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للاحتفاظ بقطعة أرض كبيرة بكانبيرا.. أعلى محكمة في أستراليا ترفض طلبًا روسيًا

روسيا
روسيا

رفضت المحكمة العليا في أستراليا، اليوم الإثنين، التماسا روسيا للاحتفاظ بقطعة أرض كبيرة في كانبيرا، كانت تخطط موسكو لبناء سفارة جديدة لها عليها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وكانت روسيا قد رفعت الطعن أمام المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن ألغت الحكومة الأسترالية عقد الإيجار لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، بدعوى وجود خطر تجسس.

تقع سفارتها الحالية بعيدًا عن المبنى الفيدرالي في عاصمة البلاد.

اشترت موسكو في الأصل عقد إيجار الموقع الجديد في عام 2008 ، ومنحت الموافقة على بناء سفارتها الجديدة هناك في عام 2011.

 لكن هذا الشهر، سارع البرلمان الأسترالية إلى  إصدار قوانين جديدة تهدف تحديدًا إلى إنهاء عقد الإيجار.

وغادر دبلوماسي روسي الموقع،  بعدما أبدى اعتراضه واحتجاجه بالقرب منه، في سيارة تابعة للسفارة بعد صدور الحكم.

 

المحكمة العليا روسيا قطعة أرض كبيرة موسكو سفارة

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