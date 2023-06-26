قبل الصعود لعرفات.. رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يكشف آخر التفاصيل

أكد أيمن عبد الموجود، رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر.

وقال أيمن عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن هناك متابعة لحظة بلحظة مراحل تصعيد الحجاج والاطمئنان عليهم حتى وصولهم وتسكينهم فى الخيام المخصصة لهم.

المشاعر المقدسة

وتابع رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إنه تم استلام جميع المخيمات على صعيد عرفات وبها جميع الخدمات، فضلا عن توفير الباصات المتعاقد عليها لنقل الحجاج من أماكن إقامتهم بالفنادق إلى المشاعر المقدسة.