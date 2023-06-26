برلماني: لدينا أكثر من 7 آلاف عقار مهدد بالسقوط في الإسكندرية

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشهد انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية مزعج جدًا وعار على الجميع، مشيرا إلى أنه فور انهيار هذا العقار تقدم بطلب إحاطة في المجلس للوقوف على أسباب سقوط هذه العقارات وإيقاف مسلسل انهيار العقارات.

وكشف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن أن هناك أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط في الإسكندرية، وهو رقم مخيف، منوهًا بأنه لا بد أن يكون هناك تحرك من الحكومة وحصر أعداد العقارات وتحرك سريع، حتى لا نشهد هذا المشهد مرة أخرى.

خطة إخلاء للعقارات

وأوضح النائب محمود عصام، أن هذه العقارات صدرت لها قرارات إزالة وقرارات بالترميم، ولابد أن يكون هناك تعامل سريع وتكون هناك خطة إخلاء للعقارات المهددة للسقوط، مؤكدًا أن العقار المنهار اليوم في اسكندرية كان به مخالفة دور زائد فقط، وتم تشكيل لجنة لفحص العقار.