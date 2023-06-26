مي سليم وعلي بدرخان في عزاء المخرج جميل مغازي

حرص كل من مي سليم وعلي بدرخان وحسام داغر في تقديم واجب العزاء في المخرج جميل مغازي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ويعد هذا المخرج جميل المغازى من أهم شيرج التليفزيون ، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات ، اهتم بالعطاء والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها احسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.



وقام بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة ، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات مع عمالقة الفن والأدب والفكر .

وتم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحياق وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومان وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.