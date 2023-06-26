توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان ومطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين توقيع بروتوكول تعاون بين كل من المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان حيث وقع البروتوكول الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمطروح.



وينص عقد الاتفاق على ترميم وتجديد وصيانة مبنى فرع المعهد بمطروح، وذلك بحضور الدكتور عصام فرج خليفة وكيل المعهد لشؤون المجتمع والبيئة والدكتور سيد هارون جمعة المشرف على فرع المعهد بمطروح والدكتور سيد محمد إبراهيم والدكتور محمد حمدي زكى والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تعاون المحافظة مع إدارة المعهد في تحقيق الاستقرار لطلاب المعهد فرع مطروح والحفاظ على منشآت المعهد ورفع كفاءتها مع تنفيذ أعمال الحماية المدنية واستكمال خطط التطوير بالمعهد ليكون بالشكل اللائق ويواكب جهود تطوير منظومة التعليم.

وفي نهاية اللقاء وجه الدكتور جمال محمد هاشم خالص شكره للواء خالد شعيب محافظ مطروح والأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة مطروح لجهودهم ودعمهم للعملية التعليمية ولجهود المعهد التكنولوجي بالمحافظة.