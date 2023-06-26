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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: رئيس الإمارات يؤكد دعمه لتحركات روسيا في اتصال هاتفي مع بوتين

محمد بن زايد وبوتين
محمد بن زايد وبوتين

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، أجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت الرئاسة الروسية إن الشيخ محمد بن زايد ناقش الوضع في روسيا فيما يتعلق بتمرد مجموعة فاجنر في 24 يونيو مع بوتين.

وأضاف الكرملين: “بعد تلقي معلومات شاملة، أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة دعمه الكامل لتصرفات القيادة الروسية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قصر الكرملين الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعًا طارئًا مع وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأمن الفيدرالي والحرس الوطني ورئيس لجنة التحقيق، وذلك بعد لحظات من خطاب أدلى به عن تمرد قائد مجموعة فاجنر.

بعد خطابه الأخير .. بوتين يعقد اجتماعًا طارئًا مع قادة الأمن لبحث تمرد فاجنر

بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي وأوكرانيا تريد وجود حرب أهلية

ومنذ قليل، قال بوتين  إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لإبعاد روسيا عن خطر التمرد المسلح، وللدفاع عن النظام الدستوري وحياة وأمن المواطنين، وذلك في إشارة إلى تحركات قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين باتجاه موسكو.

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