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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 27-6-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-6-2023، حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر دولار مقابل الجنيه في 3 بنوك مصرية من بينها مصر و الأهلي المصري والتنمية الصناعية.

سعر الدولار الآن في البنوك

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 25-6-2023

كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، استقرار  سعر الدولار أمام الجنيه مقابل  الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بدون أي تغيير وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر البنك المركزي 


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع

 

سعر القطاع الخاص 

 
وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني، الاسكندرية، المشرق، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي،الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر 


سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ ثاني أعلي سعر في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


العمل في البنوك

يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل بكافة قطاعاته، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري، الصادر قبل يومين.
وكشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري عن أسباب تعطل العمل في البنوك لقرابة 10 أيام مقبلة، نظرا للإحتفال بأعياد الأضحي المبارك و ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة.

قال البنك المركزي الموظفين في البنوك المصرية من المقرر عودتهم إلي مقر عملهم اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيه بتكلفة وصلت لملياري جنيه، إذ جري توزيعها علي البنوك.
كشفت مصادر مطلعة لـ صدي البلد عن بدء تغذية البنوك لماكينات الصراف الآلي ATM علي مستوي فروعها بالعملات الجديدة من فئتي 10 و 20 جنيه البلاستيكية مع العملات الأخري، لتدبير احتياجات المواطنين خلال فترات الأعياد.
ولجأ البنك المركزي المصري لطرح عملات بلاستيكية جديدة من فئة 20 جنيه لاختبار قبولها داخل السوق المحلي وفي المعاملات اليومية، موضحا أن عمليات احلال وتجديد العملات الجديدة يتم وفقا لمخططات مدروسة ودقيقة.

الرقابة علي حسابات المعاشات

وطالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك التي تعمل داخل مصر، بضرورة التنسيق الدائم مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمراقبة حسابات أصحاب المعاشات والمستفيدين منها و اخطار الهيئة بها.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، في خطاب وجهه لرؤساء البنوك اليوم، أن تلك التعلميات تتوافق مع ما تم اصداره في يناير 2018 والتي تتضمن بخصوص إحكام الرقابة علي مثل تلك الحسابات وما تضمنته احكام المادة 297 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية و والمعاشات.
وشدد " نجم" علي ضرورة أن تنفذ البنوك  جميع التعليمات الصادرة كل دقة.


 

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