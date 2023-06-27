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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

صدى البلد

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في أحدث ظهور له.

وظهر مروان عطية بإطلالة رياضية، ولاقى دعم من جمهوره خلال التعليقات.

ونجح فريق الأهلي فى التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الكأس.

وصعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد تخطي منتخب السويس في ضربة البداية للنسخة الجديدة من بطولة الكأس والتي يحمل لقبها في آخر نسخة.

النادي الأهلي لاعب النادي الاهلي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مروان عطية

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