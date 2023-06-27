لاعب الأهلي يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في أحدث ظهور له.

وظهر مروان عطية بإطلالة رياضية، ولاقى دعم من جمهوره خلال التعليقات.

ونجح فريق الأهلي فى التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الكأس.

وصعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد تخطي منتخب السويس في ضربة البداية للنسخة الجديدة من بطولة الكأس والتي يحمل لقبها في آخر نسخة.