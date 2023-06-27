عبدالجليل: الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه



أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق, أن نادي الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، مشيرا إلى أن رحيل يوسف أسامة وسيف جعفر لبيراميدز قد يكون أمر محزن لجمهور الأبيض، لكن إدارة النادي لم تتعامل بشكل جيد معهم وتركت ملف التجديد.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الشباب الآن أصبح مختلف تماما، ولم يستوعب الزمالك ما حدث في وقت سابق مع رمضان صبحي".

وأضاف: "انا معارض لفكرة تجميد أي لاعب طالما يمكن الاستفادة منه حتى آخر دقيقة في عقده، سبق ورفضت ايقاف أحد اللاعبين عندما كنت موجودا في صفوف مصر المقاصة".

وواصل: "بيراميدز يضم لاعبين كثيرين في مراكز محدودة، مثل ابراهيم عادل ومحمود صابر ورمضان صبحي، كلهم قادرون على اللعب في مركز الجناح الأيسر".

وأكمل: "سألت سيف جعفر هل تريد شهرة أم فلوس؟!، فأبلغني بأنه يريد الاثنين، سيف ويوسف أسامة كانت فرصتهم أفضل في الزمالك، وكانوا في حاجة حاليا للتألق وصناعة شهرة واسم قبل البحث عن الأموال".