عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| طرق تخزين اللحم والممبار.. نصائح لصيام وقفة عرفة.. اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. اعرف فوائدها.. ومعايير ارتدائها بالأماكن المغلقة

فى اليوم العالمي
فى اليوم العالمي لها.. هل يمكن استخدام النظارات الشمسية بالأ

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

فى اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. 5 فوائد صحية ووقائية لها

فى اليوم العالمي لها.. هل يمكن استخدام النظارات الشمسية بالأماكن المغلقة؟
 

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للنظارات الشمسية ، في 27 يونيو من كل عام، وتعد النظارات الشمسية أكثر من مجرد إكسسوار أو أداة للموضة، فهي توفر العديد من الفوائد الصحية والوقائية، منها ما يلي:

فى اليوم العالمي لها.. هل يمكن استخدام النظارات الشمسية بالأماكن المغلقة؟

فى اليوم العالمي لها.. هل يمكن استخدام النظارات الشمسية بالأماكن المغلقة؟


يحتفل العالم باليوم العالمي للنظارات الشمسية في 27 يونيو من كل عام، وتعد النظارات الشمسية أكثر من مجرد إكسسوار أو أداة للموضة، فهي توفر العديد من الفوائد الصحية والوقائية،ويستاءل الكثير من الأشخاص: هل يمكن استخدام النظارات الشمسية في الأماكن المغلقة؟.

أفضل الطرق لتخزين اللحمة
تقدم الشيف زهرة العمدة، طرق تخزين اللحمة خلال أيام العيد؛ منعا لفسادها، وذلك بشكل منظم يساعد على استيعاب أكبر كمية لحوم داخل الفريزر.

ما أفضل طريقة لتخزين الممبار
ما هى أفضل طريقة لتخزين الممبار؟ تعد حلويات اللحوم مثل الممبار والطحال والفشة والكرشة من اكلات العيد التي يتناولها الكثير من المصريين، ويمكن تخزين الممبار بشكل جيد للاستفادة منه في وقت لاحق، للشيف سعاد نبيل .

صيام يوم عرفة .. كيف تحمي نفسك من العطش والجوع
صيام يوم عرفة يتطلب من الصائمين الاهتمام بتناول السوائل والأطعمة الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة والتحمل خلال فترة الصيام.

27 يونيو “صدى البلد” الأخبار المهمة الساعات الماضية السوشيال ميديا المرأة والصحة اليوم العالمي للنظارات الشمسية اليوم العالمي للنظارات الشمسية في 27 يونيو النظارات الشمسية طرق لتخزين اللحمة طريقة لتخزين الممبار ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

بث مباشر من جبل عرفات لنقل شعائر الركن الأعظم

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة و الصحة| احذروا تناول الرنجة بدون شويها على النار.. تحذير من نوع سمنة يباع بالأسواق

كيف تفرق بين الممبار البلدي والصيني

دعاء العشر الأواخر من رمضان .. كنز نبوي أفضل 110 أدعية شاملة للخيرات

احتفالات شم النسيم.. الصحة تكثف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية

ترشيحاتنا

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

سعر فيات X500 موديل 2023 في مصر .. صور

انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

الزمالك يخشى مفاجآت غزل المحلة في الدوري المصري .. الليلة

خلال اقتحامها نابلس.. قوات الاحتلال تصيب فلسطينيين وتعتقل 6

ارتفاع واضح في درجات الحرارة..تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| طرق تخزين اللحم والممبار.. نصائح لصيام وقفة عرفة.. اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. اعرف فوائدها.. ومعايير ارتدائها بالأماكن المغلقة

في يومها العالمي .. أضرار النظارات الشمسية المضروبة

خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. عادة خاطئة

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ