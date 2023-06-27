نشرة المرأة| طرق تخزين اللحم والممبار.. نصائح لصيام وقفة عرفة.. اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. اعرف فوائدها.. ومعايير ارتدائها بالأماكن المغلقة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

فى اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. 5 فوائد صحية ووقائية لها

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للنظارات الشمسية ، في 27 يونيو من كل عام، وتعد النظارات الشمسية أكثر من مجرد إكسسوار أو أداة للموضة، فهي توفر العديد من الفوائد الصحية والوقائية، منها ما يلي:

فى اليوم العالمي لها.. هل يمكن استخدام النظارات الشمسية بالأماكن المغلقة؟



يحتفل العالم باليوم العالمي للنظارات الشمسية في 27 يونيو من كل عام، وتعد النظارات الشمسية أكثر من مجرد إكسسوار أو أداة للموضة، فهي توفر العديد من الفوائد الصحية والوقائية،ويستاءل الكثير من الأشخاص: هل يمكن استخدام النظارات الشمسية في الأماكن المغلقة؟.

أفضل الطرق لتخزين اللحمة

تقدم الشيف زهرة العمدة، طرق تخزين اللحمة خلال أيام العيد؛ منعا لفسادها، وذلك بشكل منظم يساعد على استيعاب أكبر كمية لحوم داخل الفريزر.

ما أفضل طريقة لتخزين الممبار

ما هى أفضل طريقة لتخزين الممبار؟ تعد حلويات اللحوم مثل الممبار والطحال والفشة والكرشة من اكلات العيد التي يتناولها الكثير من المصريين، ويمكن تخزين الممبار بشكل جيد للاستفادة منه في وقت لاحق، للشيف سعاد نبيل .

صيام يوم عرفة .. كيف تحمي نفسك من العطش والجوع

صيام يوم عرفة يتطلب من الصائمين الاهتمام بتناول السوائل والأطعمة الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة والتحمل خلال فترة الصيام.