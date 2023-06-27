جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة وسط اشتباكات عنيفة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين اقتحموا مدينة نابلس ومخيم بلاطة بأعداد كبيرة.

وذكر بيان لسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي أن مجموعاتها تخوض اشتباكا مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم بلاطة من عدة محاور وتستهدفها باستعدادات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في اشتباكات شارع سفيان وسط مدينة نابلس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن هناك مؤشرات قوية على عملية عسكرية في الضفة الغربية، لكن من غير الواضح أن يكون هذا الاقتحام جزء من تلك العملية أم لا.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى أن أفرادها يتصدون للقوات الإسرائيلية المقتحمة في شارع المريج، وقاموا بإعطاب آلية عسكرية بعبوة ناسفة محلية الصنع.