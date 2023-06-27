عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة وسط اشتباكات عنيفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين اقتحموا مدينة نابلس ومخيم بلاطة بأعداد كبيرة.

وذكر بيان لسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي أن مجموعاتها تخوض اشتباكا مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم بلاطة من عدة محاور وتستهدفها باستعدادات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في اشتباكات شارع سفيان وسط مدينة نابلس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن هناك مؤشرات قوية على عملية عسكرية في الضفة الغربية، لكن من غير الواضح أن يكون هذا الاقتحام جزء من تلك العملية أم لا.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى أن أفرادها يتصدون للقوات الإسرائيلية المقتحمة في شارع المريج، وقاموا بإعطاب آلية عسكرية بعبوة ناسفة محلية الصنع.

 

اشتباكات عنيفة احتلال إسرائيل أعلام فلسطينية الهلال الأحمر الفلسطيني الضفة الغربية القوات الإسرائيلية سرايا القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

احذفها فورا .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

كواليس رحيل ثنائي الزمالك.. واقتراب بن شرقي من بيراميدز

موضوعات متعلقة

بايدن: كلفت فريق الأمن القومي لإطلاعي على الوضع في روسيا ساعة بساعة

البيت الأبيض: بايدن وميلوني أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا بعد أحداث روسيا الأخيرة

وزير خارجية عمان يجري استعداداته لزيارة السلطة الفلسطينية

جنوب السودان: لقاء البرهان ودقلو يحتاج إلى تهيئة الظروف

الولايات المتحدة تعلن وقف تمويل المؤسسات الإكاديمية الإسرائيلية في الضفة الغربية

18 مرة في يوم واحد.. قوات أوكرانيا تواصل قصف أراضي دونيتسك

هدنة من طرف واحد.. دقلو يعلن وقف القتال في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

لجنة الدفاع بالدوما: مقاتلو فاجنر سيوقعون جماعيا أو فرديا عقودا مع الحكومة

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة وسط اشتباكات عنيفة

في يوم عرفة.. مؤمن زكريا يطلب من متابعيه الدعاء له

أكثر دعاء للنبي في يوم عرفة.. 4 كلمات لا تغفلها حتى الغروب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 27-6-2023

افتح صفحة جديدة .. فضل صيام يوم عرفة ونصائح لكل مسلم

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية.. تفاصيل جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ