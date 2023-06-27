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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك موسى تكشف شروط فتوح للتجديد مع الزمالك

صدى البلد

كشفت ملك موسى الناقدة الرياضية، عن شروط أحمد فتوح لاعب الزمالك، لتجديد عقده بالفترة المقبلة.

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب اشترط الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه سنويًا لتمديد عقده".

وأضافت: "فتوح طالب أيضًا وجود بند يتيح له الرحيل مقابل شرط جزائي، وحال وصول عرض احترافي يتم مناقشته".

واختتمت: "اللاعب يواجه أزمة نفسية سيئة بعد التصريحات التي قيلت ضده وفي حال وجود مجلس آخر كان سيجدد".

 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غدا الثلاثاء بإستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - السيد عطية .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري -  علي ياسر  - محمد صلاح ذكي.

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