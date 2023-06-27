من الجيم..أفشة يخطف الأضواء في أحدث ظهور له | شاهد

شارك اللاعب محمد مجدي أفشة متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر أفشة في صورة سيلفي من داخل الجيم أثناء ميرانه الخاص.

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي الأسبق ، أن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر هو رجل المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 3-0 في الدوري الممتاز.



وأشار الحديدي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن أفشة قدم مباراة رائعة ولعب بشكل مميز ولكنه يبقى لغزاً محيراً لأن مستواه تراجع في فترة مهمة وابتعد على إثرها عن التشكيل الأساسي.



وأشاد الحديدي بتعامل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع مباراة الحرس ومنح الفرصة لبعض البدلاء خلال اللقاء وربما للمرة الأولى في الدوري مثل كريم الدبيس.



وأضاف:" كولر ثعلب ، وفهم اللعبة في الدوري المصري وأصبح يخوض المباريات بشكل هادئ وجهز الجميع ليكونوا على نفس المستوى".