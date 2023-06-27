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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة هادئة.. رانيا محمود ياسين تبرز جمالها في أحدث ظهور

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام  من خلال خاصية الاستوري.

وظهرت رانيا في الصورة من علي الكورنيش بإطلالة متميزة أبرزت جمالها.

 

قالت رانيا محمود ياسين إن المرأة يجب أن تكون واعية بقدر كاف في إدارتها لمنزلها، مشددة على ضرورة إعطاء الرجل حقه في البيت كرجل، مع منع ما يسمى بـ «الندية» .

وبمناسبة 30 يونيو، وجهت رانيا ياسين،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسي بتلك المناسبة وبحلول عيد الأضحى المبارك

وعلقت رانيا محمود ياسين: «علينا الوقوف بجانب البلد حتى لو بنمر بضغوطات اقتصادية، لكن كل حاجة موجودة، وننظر إلى دول الجوار وما حدث فيها، وربنا يديم علينا نعمة الاستقرار» .

وهنأت رانيا محمود ياسين زوجها الفنان محمد رياض خلال حلقته مع الإعلامية عزة مصطفي برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري، وفاجأت رانيا زوجها على الهواء قائلة: "بقوله عبرني شوية لأني مش بعرف أكلمك كلمتين دلوقتي حتي في البيت بسبب انشغالك بالمهرجان» .

ابن رانيا محمود ياسين

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