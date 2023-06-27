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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

سجن مجرم إلكتروني بريطاني سرق 1.6 مليون دولار من ضحاياه| تفاصيل

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في حالة مفصلة تكشف الضوء على عالم الجرائم الإلكترونية المظلم، حُكم على جوزيف جيمس أوكونور، المعروف باسمه الإلكتروني "بلجوك جو"، بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد تم تسليم أوكونور، المواطن البريطاني، من إسبانيا واعترف بمجموعة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك المؤامرة لارتكاب اختراق أجهزة اللابتوب، وغسيل الأموال، ومضايقة الأشخاص عبر الإنترنت.

 وجاءت التهم من حالتين منفصلتين - إحداها تتعلق بمخطط سرقة العملات المشفرة والأخرى تتعلق بالاختراقات الإلكترونية الشهيرة والابتزاز عبر الإنترنت.

وشارك أوكونور وشركاؤه في مخطط متطور يتضمن هجمات تبديل بطاقات SIM لسرقة العملات المشفرة من شركة مشفرة بمقرها في مانهاتن. من خلال استخدام تبديل بطاقات SIM، حصلوا على السيطرة على أرقام هواتف الضحايا، مما يسمح بالوصول غير المصرح به إلى حساباتهم. نجح أوكونور وشركاؤه في سرقة نحو 794000 دولار من العملات المشفرة، والتي نمت قيمتها منذ ذلك الحين إلى أكثر من 1.6 مليون دولار. تم غسل الأموال المسروقة من خلال عدة تحويلات وصرافات آلية، وتم تحويل بعضها إلى بيتكوين وإيداعها في حساب صرف العملات المشفرة الشخصي لأوكونور.

وتجاوزت إشراكات أوكونور حدود سرقة العملات المشفرة، حيث شارك في اختراق حسابات تويتر الشهيرة، حيث استخدم هو وشركاؤه تقنيات الهندسة الاجتماعية للحصول على الوصول غير المصرح به إلى الأدوات الإدارية. ثم نقلوا السيطرة على الحسابات المستهدفة إلى مستخدمين غير مصرح لهم، مبتدعين مخططًا احتياليًا لابتزاز مستخدمي تويتر. وشارك أوكونور أيضًا في الوصول غير المصرح به إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالشخصيات العامة، بما في ذلك TikTok و Snapchat، للحصول على مواد حساسة وابتزاز الضحايا.

وعلاوة على ذلك،اتخذت أنشطة أوكونور الإجرامية منعطفًا مخيفًا عندما بدأ في مضايقة وتهديد ضحية قاصر. وقام بتنظيم سلسلة من هجمات "السواتنج"، وهي شكل خطير من التحرش يتضمن مكالمات طوارئ كاذبة للشرطة، مما يضع الأرواح البريئة في خطر ويسبب حالة من الذعر الشديد.

ترسل إدانة وحكم جوزيف جيمس أوكونور رسالة قوية حول العواقب الجدية التي يواجهها المجرمون الإلكترونيون. تسلط أفعاله الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أمنية قوية وزيادة الوعي العام بالأخطار التي يشكلها الأفراد الذين يسعون لاستغلال المنصات الرقمية للحصول على مكاسب شخصية. كان نجاح ملاحقة أوكونور نتيجة للتعاون المتميز بين وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الشؤون الدولية في وزارة العدل.

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