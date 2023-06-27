ختم سري.. مديرية الطب البيطري تكشف الفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة

قالت نعمة عارف، مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن الإدارة في حالة استعداد مستمر طوال ال24 ساعة، ولكننا نكثف جهودنا قبل العيد بشهر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم.

وأضافت نعمة عارف خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، وجود ختم على اللحوم دليل على أنها صحيحة وتم فحصها داخل المجازر، متابعة: الأختام تختلف، على أساس سن الحيوان.

واسترسلت: يوجد ختم سري يتم وضعه على اللحوم، للتأكد من سلامة اللحوم، مشددة على أن ختم اللحوم المستوردة شكله مختلف تماما عن اللحوم البلدي.

وأوضحت: يجب أن يكون لون اللحوم طبيعي وملمسها متماسك ونسيجها قوي، ولا يحدث به بصمات عند الضغط عليها.