إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 8191 ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم نادية. ا. ع 29 سنة وبشري. م. ا 8 سنوات وعمرو. م. ا 6 سنوات ومحمود. ا. م 42 سنة وجني. م 3 سنوات وعلياء. م 18 سنة وشيماء. م 23 سنة مقيمون بالقاهرة .

تم نقل المصابين إلى المستشفى والتحفظ على المركبة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.