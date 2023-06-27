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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد عيد الكيلاني: صيام يوم عرفة يعادل تكفير ذنوب عامين

الشيخ محمد عيد الكيلاني،
الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا

تحدث الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن فضل يوم عرفة، قائلا: اليوم هو أفضل أيام العام على الإطلاق، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس.


وأضاف محمد عيد الكيلاني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن يوم عرفة له أهمية كبيرة، لأن الله عز وجل جعله يوم للعتق من النيران، مشيرا إلى أن يوم عرفة وقته محدد، بداية من طلوع الشمس وحتى غياب الشمس.

 

واستشهد بقول رسول الله:"من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، إنه ليدني، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء".


وأكمل: الله عز وجل يباهي أهل السماء بأهل الأرض خلال يوم عرفة، متابعا: صيام يوم عرفة يعادل تكفير ذنوب عامين.

واستشهد بقول رسول الله "صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله".

 

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