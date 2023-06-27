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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا توجد مخاطر حقيقية حول تفجير محطة زابوريجيا النووية

زابورويجيا
زابورويجيا

في المرحلة الحالية، لا تعتبر الولايات المتحدة أن هناك تهديدا لقوات الروسية، نحو محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، وفق ما ذكرت يوكراين فورم.

صرح جون كيربي ، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض "لن أخوض في معلومات استخباراتية محددة"، في إفادة له عندما طُلب منه التعليق على تصريحات أوكرانيا حول نشاط القوات الروسية في زابوريجيا.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة على مراقبة النشاط الراديوي بالقرب من المحطة.
وأضاف كيربي: "لم نر أي مؤشر على أن هذا التهديد وشيك ، لكننا نراقبه عن كثب للغاية".

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن القوات الروسية وضعت معدات بها متفجرات بالقرب من أربع من أصل ست وحدات طاقة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية. 
كما أشار إلى أن خطة الهجوم الإرهابي على المحطة  تم تطويرها بالكامل والموافقة عليها من قبل القيادة الروسية.

 

استخبارات استخباراتي استخباراتية الاوكران الأمن القومي البيت الأبيض

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